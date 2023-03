"Halo Polacy". W Tajlandii żyje jak król. W Polsce o takich luksusach mógłby tylko pomarzyć

Azja Południowo-Wschodnia zawsze uchodziła za jeden z najtańszych egzotycznych kierunków na świecie. A jak jest teraz? Mateusz "Myla" Müller, który mieszka w Bangkoku, w programie "Halo Polacy" zdradza, ile kosztuje go życie w stolicy Tajlandii. A trzeba przyznać, że nie odmawia sobie przyjemności. Młody Polak zapewnia, że jest mu tam, jak w raju. Za te same pieniądze w Polsce, mógłby jedynie pomarzyć o takiej jakości życia. – Ja normalnie gotowałem w Polsce. Ale tu jest ten problem, że nam, Europejczykom to się to prostu nie opłaca. Jakbyś poszła do sklepu i zobaczyła cenę za ser, to byś wyszła i wróciła do restauracji – mówi Mateusz w rozmowie z Moniką Sikorską. Polak zdradza także, ile płaci za mieszkanie w centrum miasta i ile płaci za codzienne posiłki. W innych odcinkach tego programu Mateusz zdradza także, o co najczęściej pytają go Polacy oraz jakie są blaski i cienie mieszkania w Bangkoku. Znajdziesz je w naszym serwisie.