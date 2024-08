"Halo Polacy". W tym kraju łatwo o wpadkę. "Na początku byłam wszystkim zszokowana"

Japonia to kraj tak odległy kulturowo, że wybierając się do niego po raz pierwszy, łatwo popełnić faux pas. Warto zatem zostawić wszelkie uprzedzenia w domu i wybrać się do Japonii z otwartą głową. – Dla mnie pobyt w Japonii to od początku była nauka wszystkiego, co dziwne. Na początku byłam wszystkim zszokowana. Szybko musiałam zrobić reset głowy i powiedzieć sobie: nie oceniam, nie mogę oceniać, bo urodziłam się gdzie indziej i myślę inaczej – mówiła w programie "Halo Polacy" Dominika Giordano, była konsul Polski w Japonii. W innych odcinkach tego programu Polka opowiada o społecznych bolączkach Japończyków czy o zderzeniu tradycji z technologią. Znajdziesz je w naszym serwisie.