"Halo Polacy". W tym kraju poczujesz się jak w filmie. "Życie tutaj ma soundtrack"

Kolumbia to kraj z latynoskimi korzeniami. Jego mieszkańcy są rozśpiewani i roztańczeni na maksa, a do tego niezwykle życzliwi i serdeczni. – Grudzień jest najbardziej imprezowym miesiącem w roku. Bywa, że impreza trwa wtedy 24 h na dobę i dosłownie nie można od niej uciec. To jest zdecydowanie coś, do czego może się być trudno przyzwyczaić, zwłaszcza jak ktoś ma lekki sen – mówi w programie "Halo Polacy" Jadwiga Matelska, która w Kolumbii mieszka już od niemal czterech lat. Polka opowiada o tym, jak wygląda tamtejsza codzienność, jacy są Kolumbijczycy i dlaczego dla Europejczyków mogą bywać trudni w relacjach. W innych odcinkach tego programu jadzka_z_kolumbii zdradza także, jak to się stało, że zamieszkała w Ameryce Łacińskiej oraz czym urzeka Kolumbia. Znajdziesz je w naszym serwisie.