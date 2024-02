"Halo Polacy". Wielka plaga w USA. "Miasta stają się miastami zombie"

Narkotyk "zombie" to temat, który co jakiś czas podgrzewa atmosferę w mediach. Czy ofiary tej substancji rzeczywiście wpisały się na stałe w pejzaż amerykańskich miast? Zapytaliśmy o to Olę i Konrada, którzy wybrali się pick-upem w podróż słynną trasą Pan-American Highway. - Niestety duże miasta w Stanach mierzą się z tą plagą. I to nie tylko Los Angeles czy San Francisco. Przy każdym wjeździe do dużego miasta wita nas nie tylko tablica informacyjna, ale też ludzie zgięci w pół, ludzie w namiotach. Całe obozowiska. Jest ich strasznie dużo – mówią w programie "Halo Polacy". W innych odcinkach tego programu opowiadają również o tym, jak wygląda ich podróż zachodnim wybrzeżem obu Ameryk. Znajdziesz je w naszym serwisie.