"Halo Polacy". Wielu odradzało mu wyjazd na wyspę lodu i ognia. "Nie każdy to zrozumie"

Życie na Islandii do dla wielu osób rzecz niemożliwa. Dziki krajobraz, zmienna pogoda i noc polarna mogą skutecznie zniechęcać. Dawid Siódmiak, autor bloga Siódmy w świecie, żyje na tej wyspie już od kilku lat i zdradza, jak to jest mieszkać w krainie lodu i ognia. - To jest kwestia przestawienia się. Niektórzy Polacy mieszkają po 20 lat na Islandii. Żyją i chwalą sobie. Zawsze można wsiąść w samolot i polecieć do Stanów czy na Wyspy Kanaryjskie i sobie złapać tego słońca. Nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba się dopasować do tej struktury - mówi Dawid w programie "Halo Polacy". W rozmowie z Moniką Sikorską opowiada również o nocy polarnej i dniu polarnym na Islandii. Inne odcinki tej rozmowy znajdziesz w naszym serwisie.