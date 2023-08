"Halo Polacy". Włoska wyspa z mroczną historią. Dla Polki to raj na ziemi

Życie na południu Europy może się niektórym wydawać nico egzotyczne. Mieszkańcy krajów basenu Morza Śródziemnego często zadziwiają swoimi zwyczajami i podejściem do życia. Szczególnie widać to latem, gdy upały bywają mordercze, a pracować trzeba. – Włosi jedzą tutaj na obiad lody w bułce albo granitę, żeby troszeczkę ochłodzić organizm. Jak na zewnątrz jest 40 st. C, to lepiej zjeść takie danie niż gorący makaron – mówi w programie "Halo Polacy" Agnieszka Maj, która mieszka na Sycylii już od ponad 15 lat. W innych odcinkach tego programu Agnieszka zdradza, ile kosztuje życie na włoskiej wyspie oraz jak wygląda codzienność w cieniu aktywnego wulkanu. Znajdziesz je w naszym serwisie.