"Halo Polacy". Za granicą ciągle pytają go o Polskę. "To był temat numer jeden"

Korea Południowa to odległy i dla niektórych egzotyczny kraj. Mimo to, mieszka tam wielu Polaków, których duża część to specjaliści i inżynierowie. Sami Koreańczycy interesują się naszym krajem, szczególnie w aspekcie technologicznym czy wojskowym. - Dzięki temu, że zainwestowaliśmy w sprzęt militarny od Korei Południowej, Polska codziennie była wyświetlana we wszystkich mediach. To był temat numer jeden dla Koreańczyków. I ja też zawsze, gdy występuję w telewizji, jestem o Polskę pytany – mówi w programie "Halo Polacy" Przemysław Krompiec, który mieszka w Korei Południowej od ponad 15 lat. W innych odcinkach tego programu Przemek opowiada także o tym, jak mieszka się w Seulu, ile wydaje na życie i jakich doświadczył różnic kulturowych. Znajdziesz je w naszym serwisie.