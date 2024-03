"Halo Polacy". Zamieszkała tam, gdzie nie każdy by się odważył. "Nie ma kraju idealnego"

Republika Południowej Afryki uchodzi za kraj podwyższonego ryzyka. Jednak mimo swej złej reputacji, dla wielu jest doskonałym miejscem do życia. – Oczywiście, mieszkając tutaj, trzeba się przyzwyczaić. Trzeba zmienić swój sposób funkcjonowania. To jest zupełnie inny kraj do życia niż np. Polska. Człowiek się jednak uczy operować według pewnych zasad: jak się zachowywać, gdzie chodzić, co robić – mówi w programie "Halo Polacy" Magdalena Osiejewicz, mieszkająca w Republice Południowej Afryki autorka bloga "Magda w RPA". W rozmowie z Moniką Sikorską Polka wyjaśnia, jak wygląda tamtejsza rzeczywistość i dlaczego, mówiąc o RPA, zawsze należy myśleć o dwóch światach. W innych odcinkach tego programu Magda opowiada również o kulturowych fenomenach RPA oraz o tym, gdzie zobaczyć słynną afrykańską piątkę. Znajdziesz je w naszym serwisie.