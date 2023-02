"Halo Polacy". Zamieszkali w domku jak z bajki. Gdy właściciel usłyszał, że są Polakami, nie był zadowolony

Szwedzka Laponia to najbardziej na północ wysunięta prowincja historyczna tego kraju. Od kilku lat mieszka tam Agnieszka Boeske, autorka konta na Instagramie "Kundelek na biegunie". W rozmowie z Moniką Sikorską zdradza, że to, że mieszkają w domku jak z bajki jest dziełem przypadku. Chcieli go kupić, ale gdy właściciel usłyszał, że są z Polski, to nie był przekonany. - Polacy są tu znani z tego, że kradną - opowiada w rozmowie z Moniką Sikorską. Na szczęście mężczyzna zmienił zdanie, a Agnieszka i Konrad urządzili sobie piękne gniazdko. Podróżniczka zdradza także, ile trzeba wydać na dom w jej okolicy, a w innych odcinkach rozmowy opowiada m.in. o nietypowych zwyczajach Szwedów. Znajdziecie je w naszym serwisie.