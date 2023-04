"Halo Polacy". Żyją na greckiej wyspie. "Czasami sjesta utrudnia nam życie"

Zuzanna i Adam prowadzą na Zakynthosie biuro turystyczne Project Holidays. Jak przyznają w rozmowie z Moniką Sikorską, założenie działalności w Grecji to droga przez mękę. - Głęboki PRL to mało powiedziane - komentuje Adam, a Zuzanna dodaje, że ciężko jest przebrnąć przez biurokrację, ze względu na opieszałość urzędników. - Potrafią w ten sposób uprzykrzyć życie i nie za wiele da się z tym zrobić, bo jesteśmy od nich zależni - dodaje Polka. Jak obydwoje przyznają, praca z Grekami nie należy do typowych, a sjesta czasem utrudnia im życie. - Ludzie na świecie mają zegarki, a Grecy mają czas - podsumowuje Adam. Więcej odcinków programu znajdziecie w naszym serwisie.