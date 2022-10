"Halo Polacy". Żyją w kraju tysiąc razy mniejszym od Polski. "Myśleliśmy, że będziemy się nudzić"

Gdzie Polacy znajdują swój raj na ziemi i jak wygląda świat widziany ich oczami? Na to i inne pytania w programie "Halo Polacy" odpowiedzi poszukuje Monika Sikorska, dziennikarka Wirtualnej Polski. W rozmowach z Polakami pyta o podróże i życie na obczyźnie. Niektóre pytania nie są łatwe, a odpowiedzi mogą zadziwić. Jej gośćmi są Karolina i Piotrek, prowadzący bloga Rude i Czarne. W rozmowie z Moniką zdradzają, jak to jest, że w kraju wielkości Krakowa, nigdy nie ma nudy. - Mimo tego, że mieszkamy pięć lat na Malcie i naprawdę zwiedzamy ją bardzo aktywnie, to cały czas odkrywamy coś nowego. Czasami sami jesteśmy zaskoczeni, że jest tego aż tyle – opowiadają. W innych odcinkach tego programu Karolina i Piotrek opowiadają także o miejscach, do których nie docierają turyści, gdzie na Malcie są najpiękniejsze plaże, dlaczego mieli problemy z wzięciem ślubu w tym kraju oraz dlaczego nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, czy zostaliby na Malcie na zawsze. Znajdziesz je w naszym serwisie.

