Hiszpańskie lotniska wprowadzają zmiany. Woda do kupienia za 1 euro

Na lotniskach w Hiszpanii butelki z wodą mogą kosztować nawet 3,5 euro. Władze AENA (organ kontrolny lotnisk) postanowiły to zmienić. Zmuszają do zejścia z horrendalnej ceny wody do 1euro.

Sklepikarze na hiszpańskich lotniskach muszą iść na rękę pasażerom (Pixabay.com)

Ceny są "zawyżone" i uderzają w turystów – uważa AENA i nakazuje obniżyć je sklepom na lotniskach. W tej chwili te potrafią wycenić małą butelką wody (0,33 ml) na 3,5 euro (ok. 15 zł). Teraz, według planu, taka butelka musi być dostępna od 1 euro. Za tyle turyści mają mieć możliwość kupna pół litra wody w maszynie lub mniejszej ws klepie.

Jak podaje "The Sun", do nakazu dostosowało się 19 sklepów na siedmiu lotniskach. Mowa o Barajas w Madrycie, Palma de Mallorca, Bilbao, Tenerife Sur, Santiago, Vigo i Girona-Costa Brava. Innych 16 sklepów jest w trakcie zmiany cen, m.in. w portach lotniczych: Elche w Alicante czy barceloński El Prat. Półlitrowe butelki z wodą są dostępne w 134 maszynach na 6 lotniskach (m.in. Gran Canaria i Fuerteaventura).

I choć sklepikarzom zdecydowana reakcja AENA nie jest na rękę, to turyści na pewno się cieszą. W końcu to rezultat wielu zażaleń składanych przez pasażerów. Ci żądali wprost zmniejszenia cen i dopięli swego.

