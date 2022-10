Huragan Roslyn uderzył w wybrzeże Meksyku. Są ofiary śmiertelne

Do niedzielnego popołudnia maksymalna prędkość wiatru spadła do około 75 km na godzinę. Wieczorem NHC poinformowało, że huragan osłabł i stał się cyklonem posttropikalnym, ale wciąż może przynieść trudne warunki pogodowe w części kraju. W w środkowej i zachodniej części kraju prognozowane są silne opady deszczu - nawet do 50 l na m kw. Według prognoz, huragan ma jednak zupełnie osłabnąć zanim dotrze do amerykańskiego stanu Teksas.