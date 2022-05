Najbardziej wietrzne miejsce w Polsce. "Wiatr wyrywa szyby z okien w całości"

W odróżnieniu od naziemnych stacji pomiarowych, gdzie nie jest to powszechna praktyka, w WOM Śnieżka obowiązuje system zmianowy, który w godzinach nocnych zakłada obecność dwóch osób. Jest to bardzo istotne w sezonie zimowym, a więc wtedy, gdy warunki atmosferyczne są najbardziej wymagające. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy osoba wykonująca pomiar z jakiegoś powodu nie może dostać się z powrotem do wnętrza budynku. Temperatura odczuwalna poniżej -30 st. C. i porywisty wiatr to zdecydowanie nie są warunki, w których można przetrwać całą noc na szczycie Śnieżki. W nocy wyjście na zewnątrz i odczytywanie parametrów nie zawsze jest więc bezpieczne.