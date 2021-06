Hybrydowe wozy konne będą wozić turystów nad Morskie Oko. Nie wszystkim się to podoba

Hybrydowy wóz konny już po weekendzie zacznie wozić turystów nad Morskie Oko. To zupełna nowość w Polsce. - Wiele kontrowersji budzi transport konny do Morskiego Oka, więc postanowiliśmy wykorzystać nowoczesne technologie i pomóc trochę koniom - wyjaśnił w programie Newsroom WP Szymon Bobrowski, dyrektor TPN. - Ma to działać tak, że koń będzie ciągnął wóz, natomiast w tych momentach, kiedy będzie mu to sprawiało trudności, to wspomaganie elektryczne będzie wóz pchało do przodu w sposób autonomiczny. Wóz na razie jest tylko jeden. Do regularnej pracy zostanie wdrożony 15 lub 16 czerwca. -Jeśli to przebiegnie pomyślnie, to będziemy się zastanawiać, jak wyprodukować takie wozy, by zastąpiły tradycyjne - dodał Bobrowski.