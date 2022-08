Idealne miasto na krótki urlop blisko Polski. Czym kusi Praga?

Dziennikarka Monika Sikorska wybrała się na urlop po europejskich miastach. Na pierwszy ogień poszła Praga. - To jest genialne miasto na city break. Trzy pełne dni wystarczą na to, by zobaczyć najważniejsze atrakcje - mówiła w programie "Newsroom WP". - To, czym kusi najbardziej Praga to piękna starówka. Brukowane centrum miasta skąpane w promieniach letniego słońca wygląda niesamowicie. Jak dodała, to właśnie w centrum znajdują się główne atrakcje, dlatego to idealne miasto na krótki wypad.