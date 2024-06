Idealne miejsce do zwiedzania. Komunikacja na wysokim poziomie

Apulia to wyjątkowo malowniczy region Włoch. Jedną z jego zalet jest świetna komunikacja publiczna. - Najlepszą bazą wypadową jest Bari i stamtąd mamy połączenia wszędzie. Jeśli chodzi o wybrzeże, to połączenia są bardzo często i są bardzo tanie. Między Bari a Polignano a Mare bilet kosztuje dwa euro (ok. 8,6 zł), z Polignano a Mare do Monopoli - euro (ok. 4,3 zł) - powiedziała Iwona Kołczańska, dziennikarka WP Turystyka w programie "Newsroom WP". Wspomniała także o wyjątkowym miejscu, jakim jest Alberobello.

