Idealne miejsce w Polsce na urlop o każdej porze roku

Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju to atrakcja turystyczna na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena, która przyciąga turystów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. To pierwsza w Polsce wieża widokowa w koronach drzew o unikalnej konstrukcji drewnianej, z której rozpościera się niesamowity widok. Ale to absolutnie nie jest jedyna atrakcja w tym mieście. Na miejscu jest co robić i to przynajmniej przez kilka dni. - Nie ma takiej sytuacji, że ktoś przyjeżdża i się tu nudzi - przekonywał o tym w programie "Newsroom WP" Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju.

