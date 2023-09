Idealny czas na wyjazd. "Tutaj nigdy nie będziesz sam na szlaku"

Turyści wyjeżdżający w Tatry w sezonie letnim muszą się liczyć z tym, że zarówno w Zakopanem, jak i na górskich szlakach towarzyszyć im będą tłumy. Sytuacja zmienia się jednak po wakacjach. Monika Sikorska, dziennikarka Wirtualnej Polski, sprawdziła, co aktualnie dzieje się w najbardziej popularnych górach naszego kraju. - Nie wiem, czy Tatry to takie miejsce, gdzie kiedykolwiek można być samemu na szlaku - posumowała swoje obserwacje w programie "Newsroom WP". - Może, jeśli wyjdziesz w góry bardzo wcześnie, o świcie... Ale z całą pewnością wrzesień to doskonały czas na wyciszającą wędrówkę.