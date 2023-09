Idealny kierunek na jesień i zimę. Na miejscu, jak w raju

Dziennikarka Wirtualnej Polski, Monika Sikorska, miała okazję odwiedzić wyjątkowo egzotyczną wyspę, jaką jest Jamajka. W programie "Newsroom WP" opowiada, kiedy najlepiej wybrać się do karaibskiego raju. - Polska zima, a szczególnie przełom stycznia i lutego to najlepszy czas, aby uciec od szarej i ponurej rzeczywistości i wybrać się na Karaiby, gdzie średnia temperatura powietrza i wody wynosi ok. 27 st. C. - mówi dziennikarka. Ponadto dodaje, że urlop na Jamajce warto zaplanować także jesienią, kiedy ceny zarówno biletów lotniczych, jak i zakwaterowania są niższe.