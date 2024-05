Idealny moment na wyjazd. Urlop możliwy już od 1,8 tys. zł

Egipt to kraj, który Polacy uwielbiają odwiedzać o każdej porze roku. Trzeba jednak przyznać, że latem to miejsce dla fanów opalania i kąpieli morskich. Ci, którzy chcą poznać kulturę i historię kraju oraz zwiedzić najpopularniejsze atrakcje powinni wybrać się tam w czasie polskiej zimy, jesieni i wiosny. Maj jest bardzo dobrym czasem na urlop, bowiem temperatury nie są jeszcze horrendalnie wysokie, a dodatkowo da się zarezerwować pobyt w przystępnej cenie. - Zakres cenowy jest bardzo szeroki. Można znaleźć oferty poniżej 2 tys. zł, już od 1,8-1,9 tys. zł od osoby za tygodniowy pobyt z wyżywieniem w formie all inclusive. Znajdziemy też oferty w bardzo luksusowych hotelach, które będą kosztować 8 tys. zł od osoby - przyznała w programie "Newsroom WP" Marzena German z Wakacje.pl.