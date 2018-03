Idealny moment na zakup biletów. Twierdzą, że istnieje

"Kiedy jest najlepszy czas na kupowanie biletów lotniczych" - to pytanie najczęściej zadają internauci w serwisie Cheapair.com. Specjaliści z tej firmy przeprowadzili więc dokładną analizę porównując stosunek ceny do liczby dni między zakupem biletu a wylotem.

Pracownicy porównywarki CheapAir przeprowadzili analizę kilku milionów lotów z 2017 r. Z ich wyliczeń wyszło, że najlepsze okazje biletowe można znaleźć średnio na 70 dni przed planowanym wylotem. Ważne jest tu słowo "średnio", bo te liczby zmieniają się co roku (w ubr. były to 54 dni). Eksperci zaznaczają, że najlepsze "okno" na zakup biletów w korzystnych cenach to okres od 121 do 21 dni przed wylotem.