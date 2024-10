Ikona Zakopanego. "Nie zejdę z Krupówek, bo to jest moje życie"

Na początku marca br. w Polsce głośno było o aferze z fałszywym misiem na Krupówkach. Wówczas mężczyzna podszywający się za zakopiańskiego misia zażądał od polskiej aktorki zapłaty, kiedy ta nagrywała relację dla swoich obserwatorów. O to, co dzieje się z niechlubnym mężczyzną, zapytaliśmy prawdziwego białego misia. - Na razie go nie widzę. Może przebiera się za kogoś innego - skwitował krótko Marek Zawadzki, słynny zakopiański miś. - Ja się czuję dobrze (...). Dopóki będę miał zdrowie, nie zejdę z Krupówek, bo to jest moje życie - dodał w rozmowie z WP.