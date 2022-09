Ile kosztuje podróż dookoła świata? "Nie wiem, ile wydaliśmy i nie chcę wiedzieć"

Sławomir Zawadzki zabrał rodzinę w podróż dookoła świata. W programie "Newsroom WP" opowiadała o tym, jak przebiegała. A ile kosztowała? - Moje podejście do pieniędzy jest takie, że nie należy ich przesadnie gromadzić, należy z nich korzystać - mówił. - Wiadomo, że nie kosztowało to 10 czy 15 tys. zł, ale więcej. Ja sam do końca nie wiem, ile na tę wyprawę wydaliśmy pieniędzy i szczerze mówiąc nie chcę wiedzieć. Do niczego mi to nie jest potrzebne. Najważniejsze jest to, co zostało w głowie do końca życia - przyznał z rozbrajającą szczerością.

