Ile trzeba wydać na jedzenie w Budapeszcie? "Przebitka cenowa"

Budapeszt przyciąga turystów w grudniu nie tylko ze względu na jarmark świąteczny. To miasto zimą prezentuje się naprawdę bajecznie. Dziennikarka Hanna Szczypiór zdradziła w programie "Newsroom WP", ile trzeba wydać na jedzenie w stolicy Węgier. - Jest bardzo duża różnica między cenami na jarmarku, a w innych częściach miasta - zauważyła. - Kubek grzanego wina na jarmarku wypijemy za ok. 18 zł, a poza nim kosztuje ok. 11 zł. Langosz na jarmarku kosztuje 30 zł, na w jednej z uliczek ok. 8 zł.

