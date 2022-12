Wielu Polaków decyduje się na wyjazdy w trakcie świąt i sylwestra. Ile w tym roku trzeba wydać na urlop w tym czasie w naszym kraju? - Jest ok. 30 proc. drożej niż w wakacje - mówił w programie "Newsroom WP" Karol Wiak z portalu Nocowanie.pl. - Zaczął się właśnie sezon wysoki, więc średni koszt to ok. 130 zł od osoby za dobę. Z takim poziomem cen będziemy mieć do czynienia do początku marca.

Rozwiń