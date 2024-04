Irenka i Marian podbijają Instagrama. "Teraz dopiero szalejemy"

Marian: Z tym alkoholem to nie był jedyny raz. Kiedyś w Senegalu byliśmy w kawiarni, orkiestra gra, ludzie siedzią przy stolikach, parkiet pusty, a Irena oczywiście chce tańczyć. I znowu na solówkę, ale trudno. Po chwili dołączyła do nas jedna para, potem druga, za chwilę parkiet był pełny. I podchodzi do nas kelner i mówi, że szef zaprasza nas do bufetu. Idziemy, a miły pan mówi, żebyśmy wybrali sobie z baru co tylko chcemy.