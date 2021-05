Izrael zaatakowany przez Hamas. Co z turystami?

Izrael - na miejscu nie ma zagranicznych turystów

Relacje świadków są dramatyczne. A czy na miejscu są turyści? Ze względu na pandemię koronawirusa zasady wjazdu do Izraela są obecnie mocno ograniczone. Wszyscy podróżni po przylocie zobowiązani są do odbycia 14-dniowej kwarantanny w przeznaczonych do tego celu hotelach. Ale grupa osób uprawnionych do wjazdu jest mocno ograniczona.