Jak kupować tanie bilety lotnicze? Ekspert zdradza sekret

Polowanie na tanie bilety lotnicze niejednemu spędza sen z powiek. Okazuje się, że jest sposób na to, by kupić je w niższej cenie. - Jeżeli chcemy złapać najtańsze bilety lotnicze, to zachęcamy do szukania we wtorki oraz środy po godz. 23, bo właśnie wtedy linie lotnicze aktualizują swoje siatki połączeń - mówił w programie "Newsroom WP" Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy portalu esky.pl. - Można znaleźć bilety z nawet 30 proc. obniżką.