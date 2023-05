Jakie są najlepsze kierunki na majówkę?

Gdzie spędzić majówkę za granicą?

Jeżeli nie chcemy samodzielnie organizować majówkowego wyjazdu i dysponujemy dłuższym urlopem, możemy w tym czasie wybrać się na zagraniczne wakacje. Kierunki, które w tym okresie są chętnie wybierane przez turystów z Polski to przede wszystkim Egipt, gdzie temperatura w ciągu dnia przekracza już wówczas 30 stopni. Dodatkowo wyjazdy w wersji all inclusive do tego kraju dostępne są w bardzo korzystnych cenach. Wśród pozostałych kierunków chętnie wybieranych na majówkowy wyjazd można wymienić także Wyspy Kanaryjskie, Grecję, a także Alpy, gdzie panują jeszcze dogodne warunki do tego, by poszusować na nartach.