Japoński miliarder szuka towarzyszki podróży. Zabierze ją w kosmos

Yusaku Maezawa ogłosił, że szuka partnerki, która weźmie z nim udział w locie dookoła Księżyca. Chętne kobiety mogą zgłaszać się do 17 stycznia br.

44-letni japoński miliarder majątku dorobił się jako potentat branży odzieżowej. W 2018 r. kupił bilet na komercyjny lot wokół Księżyca, organizowany przez SpaceX, należącą do Elona Muska. Wówczas zapowiedział, że w kosmos zabierze ze sobą kilku artystów, by mogli stworzyć dzieła inspirowane tą niecodzienną podróżą. Yusaku planował także zabrać ukochaną, ale już zdążył się z nią rozstać.

Potencjalna partnerka powinna być singielką w wieku powyżej 20 lat, pozytywnie nastawioną do świata i zainteresowaną podróżami kosmicznymi. Zgłoszenia można wysyłać do 17 stycznia za pośrednictwem strony internetowej. Miliarder dokona wyboru do końca marca.