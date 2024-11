Jarmark bożonarodzeniowy w Katowicach. Porównaliśmy ceny z ubiegłorocznymi

Jarmarki bożonarodzeniowe trwają już w wielu polskich miastach. Sprawdziliśmy, jak kształtują się ceny na tym w Katowicach i porównaliśmy je z ubiegłorocznymi. Okazuje się, że są one tylko nieznacznie wyższe. Przykładowo za grillowane serki zapłacić trzeba od 8 do 15 zł, w ubiegłym roku ceny te wahały się od 7 do 14. Ceny popularnego grzańca oscylują ok. 20 zł, zaś rok temu ok. 18 zł. Również o 2 zł zdrożały pierogi czy inne przekąski. Natomiast koszt atrakcji, takich jak np. przejazd kołem widokowym pozostały bez zmian. Zaskoczeni?