Jedna z najmłodszych stolic na świecie. Znajduje się niedaleko Polski

Bratysława ma niezwykle dużo do zaoferowania. Dziennikarka Wirtualnej Polski odwiedziła stolicę Słowacji i sprawdziła jej największe atrakcje. Okazuje się, że to świetne miejsce nie tylko dla fanów zwiedzania czy rodzin, ale też dla osób, które chcą się pobawić. - Bratysława to jedna z najmłodszych stolic na świecie. W centrum miasta nie brakuje hipsterskich knajpek, pubów, dyskotek, w których można bawić się do bladego świtu - mówiła Monika Sikorska w programie "Newsroom WP".

Rozwiń