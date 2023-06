Jedyny taki park rozrywki w Polsce. Nazwa nie jest przypadkowa

Magiczne Ogrody to miejsce znane w całej Polsce, szczególnie wśród rodzin z dziećmi. Zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych polskich parków rozrywki – wszystkie atrakcje spaja bowiem ze sobą autorska opowieść, która pozwala przenieść się do świata wyobraźni zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom. Sprawdzamy, co ciekawego czeka na turystów w tym miejscu oraz dlaczego warto tam zawitać!