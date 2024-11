Już nie tylko loty z Warszawy. "Zainteresowanie jest wysokie"

Polski rynek turystyczny coraz bardziej się rozwija, a popyt na oferty wyjazdów do egzotycznych krajów rośnie. - Biura podróży widzą to i chętniej i odważniej uruchamiają loty z lotnisk regionalnych. Nie jest to już tylko Warszawa. Drugim dużym lotniskiem, z turystycznego punktu widzenia, są Katowice. W okresie świątecznym pojawią się też wyloty z Gdańska do Dubaju. Dostępna jest też Indonezja i Singapur - powiedziała w programie "Newsroom WP" Marzena German z Wakacje.pl. - Całe czartery są wysyłane w dalekie kraje i zainteresowanie jest wysokie - dodała ekspertka rynku turystycznego.

