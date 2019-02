Kafarnaum – miasto klątwy, miasto pokrzepienia

O "„Kafarnaum" filmie Nadine Labaki, libańskiej reżyserki mówi się, że jest czarnym koniem tegorocznego festiwalu w Cannes, a po jego obejrzeniu słowa więzną w gardle. W polskich kinach będziemy mogli go obejrzeć od 22 lutego. Co kryje się za tytułem tego poruszającego obrazu?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kafarnaum to miejsce pielgrzymek chrześcijan (Shutterstock.com)

Kafarnaum to miasto Jezusa. Kiedyś ta miejscowość położona na północy Izraela było osadą rybacką, leżącą na trasie z Via Maris, czyli drogi prowadzącej z Egiptu przez Damaszek do Mezopotamii. W czasach starożytnych stacjonował tu mały, choć znaczący garnizon wojskowy oraz wielu celników. Żyło tu niewielu mieszkańców, bo ok. 1 tys.-1,5 tys., ale dobre położenie na granicy pomiędzy Galileą i Galanem sprzyjało bogaceniu i dobrej sytuacji finansowej Żydów.

Nic dziwnego, skoro przez osadę przewijało się tysiące kupców i wędrowców, ale też ludzi różnych kultur i języków.

Shutterstock.com Podziel się

– Kafarnaum według Orygenesa znaczy Miejsce pokrzepienia – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Ekumenicznej Pielgrzymki do Ziemi Świętej, która odbyła się 5 grudnia 2018 r. w kościele św. Piotra w Kafarnaum – Niezależnie jak będziemy tłumaczyć te słowa, to miasto, które Jezus wybrał jako miejsce swojej działalności publicznej. Tutaj powołał swoich pierwszych uczniów: Piotra, Andrzeja, Jana, Jakuba i Mateusza. Tutaj nauczał i zamieszkał w domu Piotra.

Arcybiskup Marek Jędraszewski dodaje, że to stacja misyjna.

– Pan Jezus wyruszał stąd w różne miejsca Galilei, by głosić nadejście Ewangelii, czyli nadejście Królestwa Bożego. Mieszkał tutaj, nauczał, tłumaczył pisma, w których wskazywał, że to on jest wybranym przez Proroków mesjaszem. To tu wygłosił słynne mowy eucharystyczne, które tak bardzo zgorszyły ludzi, ale też wybrał swoich apostołów. Tu miała początek pozytywna wieść, którą świat żyje i która przekazywana jest już ponad 2 tys. lat – tłumaczył, dlaczego to maleńkie miasteczko jest takie ważne dla chrześcijan.

Uzdrowił wiele osób

W Kafarnaum Jezus dokonał wielu cudów. Uzdrowił m.in. paralityka, teściową św. Piotra, wskrzesił córkę Jaira czy opętanego. Do domu Piotra przybywali tłumnie mieszkańcy, by Jezus uzdrowił również ich, ale też było to miejsce, w którym modliła się wspólnota Żydów, która przyjęła Mesjasza.

Shutterstock.com Podziel się

Bo trzeba zauważyć, że w IV w. w osadzie tej mogli mieszkać tylko Żydzi. Wyznawcy Chrystusa wywodzili się z istniejącej wspólnoty żydowskiej. W tym samym wieku wybudowano kościół, aby podkreślić, gdzie znajdował się dom apostolski i w ten sposób powstał kościół judeochrześcijański.

Jak mówił arcybiskup Ryś, te dwie wspólnoty żyły w sporym napięciu. Dla Żydów chrześcijanie heretykami. Stanowili oni mniejszość w społeczności, bo jedną trzecią. Niemniej jednak do początku VII w. mogli spotykać się w Domu Bożym. Niestety Arabowie, którzy wzięli te ziemie we władanie musieli stąd odejść, miasto właściwie opustoszało. Do XIX w. miasto niszczało, do momentu gdy część terenu wykupili Franciszkanie.

Shutterstock.com Podziel się

W 1990 r. na ruinach domu Piotra wybudowano nowoczesny kościół. Jest on zawieszony nad ruinami Domu Piotra, wspiera się na kamiennych słupach. Dzięki zaś szklanej posadzce można podziwiać pozostałości wcześniejszych budynków. Zachowała się także piękna mozaika.

Biały punkt na czarnym morzu

W Kafarnaum znajduje się tzw. Biała Synagoga, która jest jedną z najstarszych zachowanych tego typu obiektów na świecie. W XIX w. na jej ruiny natknął się brytyjski archeolog Robinson, który powiedział, że znalazł najpiękniejszą budowlę sakralną z czasów biblijnych. Podkreślał jej niezwykłą urodę, także dlatego, że jest z białego piaskowca.

Shutterstock.com Podziel się

Zbudowano ją w III w. po Chrystusie. Nie jest to więc ta synagoga, w której uczył Jezus. Gdzie więc ona jest? To samo pytanie powtarzali sobie też Franciszkanie, którzy w 1894 r. wykupili te tereny, rozpoczęli prace wykopaliskowe, a następnie renowację zabytków. Wciąż zadawali sobie pytanie, gdzie jest ta synagoga, w której nauczał Jezus Chrystus?

– W tamtych czasach obowiązywało prawo rzymskie, które gwarantowało tolerancję Żydom i w związku z tym, pozwalano im przebudowywać istniejące już synagogi. Ale nie wolno było budować nowych, więc aby utrzymać status quo można było albo postawić ją na tym samym miejscu albo poddać ją remontowi. Takie było rzymskie prawo. I dzięki temu można było się domyślić, że pod tą piękną synagogą kryje się ta, w której Jezus głosił swoje nauki – tłumaczył arcybiskup Ryś pielgrzymom. – A ponieważ większość domostw była budowana z czarnego kamienia, czarnego bazaltu, którego tu było aż w nadmiarze, był to biały punkt na czarnym morzu.

Shutterstock.com Podziel się

Kafarnaum choć nazywane jest miastem Jezusa, jego samego mocno rozczarowało. Mimo głoszonych nauk i cudów niewielka grupa osób podążyła za jego słowami. W Ewangelii św. Mateusza nie szczędzi ostrych słów pod ich adresem. "A ty, Kafarnaum! Czyż się aż do niebios wywyższasz. Spadniesz aż do piekieł. Bo gdyby się były w Sodomie stały cuda, które się u ciebie działy, byłaby może ostała się aż po dziś dzień. Wszakże powiadam wam: lżej będzie ziemi sodomitów w dzień sądny niźli tobie".

Czy to, co wydarzyło się z tym miastem, można uznać za spełnienie się jego przepowiedni?

Dzisiaj właścicielem większości tych terenów jest Kustodia Ziemi Świętej. W północnej części położony jest prawosławny Monaster Dwunastu Apostołów. Natomiast, w północno-wschodniej części utworzono Park Narodowy Kafarnaum.

Korzystałam z nagrań dostępnych na kanale Maskacjusz TV na portalu YouTube.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl