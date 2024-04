Każdy powinien spróbować. "To fantastyczny i tani sposób na podróżowanie"

Coraz bardziej popularnym sposobem na zwiedzanie świata jest podróżowanie kamperem. Zdaniem Tomasza Gorazdowskiego, podróżnika i dziennikarza z Radia 357, Australia jest krajem idealnie do tego przystosowanym. - Nie widziałem jeszcze miejsca na świecie, gdzie turystyka campingowo-kamperowa byłaby tak rozwinięta - stwierdził w programie "Newsroom WP". - To fantastyczny i bardzo tani sposób na podróżowanie - dodał. Podpowiedział także osobom, które chciałyby zdecydować się na taki rodzaj zwiedzania świata, co opłaca się najbardziej, a co najmniej oraz zdradził, gdzie on wybiera się w najbliższym czasie