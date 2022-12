Kierunek Dubaj. Dlaczego warto zobaczyć jedno z najchętniej odwiedzanych miast na świecie?

Zakupy w The Dubai Mall

W Dubaju wiele rzeczy jest największych lub najwyższych. Nie inaczej ma się sprawa z centrum handlowym. The Dubai Mall to największe na świecie pod względem powierzchni centrum handlowe (ma aż 112,4 ha). Znajduje się tu ponad 1200 sklepów oraz 120 kawiarni i restauracji, a także lodowisko, strefa gier i kompleks kinowy. Warto zajrzeć tu również po to, by zobaczyć jedno z największych akwariów na świecie. Żyją w nim ponad 33 tys. zwierząt wodnych, należących do 140 gatunków, m.in. ogromna ławica rekinów piaskowych.