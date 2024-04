Kierunek nie tylko na wakacje. "Kwiecień to po prostu marzenie"

Chorwacja to kraj, w którym Polacy chętnie spędzają wakacje. Jak się okazuje, jest to kierunek idealny nie tylko na letni wypoczynek. Jeszcze przed sezonem odwiedziła go Iwona Kołczańska z WP Turystyka. - Część miejsc czeka jeszcze na sezon, ale absolutnie nie ma problemu ze znalezieniem kawiarni czy hoteli. To wszystko już powoli zaczyna się budzić z zimowego snu i działać. Jeśli ktoś nie lubi tłumów, kwiecień to po prostu marzenie - stwierdziła dziennikarka w programie "Newsroom WP". Dodała także, kogo w tym czasie spotkała na chorwackich ulicach.