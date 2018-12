Klasa "cargo". Niewybredny żart linii lotniczej

Linia lotnicza Flyadeal ogłosiła, że wprowadza nową, niższą od ekonomicznej klasę dla najbardziej oszczędnych pasażerów. Zanim przewoźnik wyjaśnił, że to tylko żart, w sieci rozpętała się burza.

"Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że nie wykorzystujemy ponad 46 proc. przestrzeni cargo w naszych samolotach" – tłumaczy przedstawiciel Flyadeal w poniższym spocie reklamowym. Z komunikatu dowiadujemy się też, że nie wszyscy będą mogli skorzystać z nowego produktu. "Ze względu na niewielką powierzchnię pod pokładem, wprowadzone zostaną limity wzrostu i wagi dla pasażerów. Bilety w klasie 'cargo' będą mogły wykupić osoby o maksymalnym wzrośnie 180 cm i wadze do 90 kg".

Gdy wiele osób połknęło haczyk, a posty przewoźnika zaczęły szybko rozchodzić się po sieci, "spece" od marketingu w Flyadeal przyznali, że to żart, a zarazem część kampanii reklamowej. Przekaz w niej jest prosty: "Nie musisz tak bardzo się poświęcać, by upolować dobrą cenę" – dowiadujemy się z broszury.

Mimo przyznania się do żartu, rzesze podróżnych uwierzyło w to, że zostanie wprowadzona nowa klasa. Teraz Flyadeal czeka spora pracy, aby przekazać zszokowanym pasażerom, że mieli do czynienia z dowcipem.