Kłopotliwa pieczątka w paszporcie. Turystkę zatrzymano przed wejściem na pokład

1000 funtów, tona nerwów i zakaz lotu na ślub do Tajlandii. Taka niespodzianka spotkała turystkę z Wielkiej Brytanii. Wszystko przez pamiątkową pieczątkę w paszporcie.

Turystka udała się do brytyjskiej ambasady w stolicy Hiszpanii, aby uzyskać paszport zastępczy. "Gdy usłyszeli moja historię, powiedzieli, że to żart i mój paszport jest ważny, dlatego nie mogą wydać zastępczego dokumentu" - opowiada Tina. - "Kazali mi to wyjaśnić Qatar Airways, a jeśli mnie nie zabiorą na pokład, to zasugerowali wybór innej linii lotniczej".