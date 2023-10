Kochają ucztować i uważają się za podobnych do Polaków. "Czuję się tutaj jak w domu"

Basia Żelazko, dziennikarka Wirtualnej Polski, zdradziła w programie "Newsroom WP" ciekawostki na temat portugalskiej kultury. - Podobno Portugalczycy czują się bardziej podobni do nas niż do Hiszpanów, jeżeli chodzi o osobowość i charakter. Muszę powiedzieć, że są bardzo sympatyczni, gościnni i otwarci. Jeśli to znaczy, że są podobni do nas, to dla nas jest wielkim komplementem - mówiła. Wspomniała także o stolicy kraju, która uważana jest za kosmopolityczną bramę Europy, do której każdy przyjeżdżając, czuje się jak u siebie. - Wszędzie, gdzie się znajdę, wszyscy witają mnie z ciekawością, otwartością i uśmiechem. Czuję się jak w domu, tylko jest kilka stopni więcej - dodała dziennikarka.