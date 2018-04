Kolumbijska Cartagena. Odkryjwyjątkowe miejsce na wakacjach

Praktycznie nieznana Polakom tajemnicza Cartagena to całkiem spora miejscowość na północnym wybrzeżu Kolumbii, usytuowana nad bajecznym Morzem Karaibskim. Można ją odwiedzić np. podczas wycieczki objazdowej. A naprawdę warto!

Cartagena - wakacje w Kolumbii

Do Cartagena de Indias to Średnia temperatura w Cartagenie to 27,5 st. C. Minimalne wahania temperatury pomiędzy poszczególnymi miesiącami czy porami dnia sprawiają, że miasto jest szalenie popularne przez okrągły rok. Ten ciekawy i dość nowy dla nas kierunek turystyczny jest coraz bardziej dostępny z Polski. Ceny tygodniowych wycieczek objazdowych po Kolumbii, podczas których odwiedzamy również Cartagenę, z przelotami z lotniska Chopina w Warszawie, transferami i śniadaniami, zaczynają się już od około 5 tys. zł od osoby.