Komisja Europejska wzywa Ryanair do przestrzegania prawa pracy. W piątek kolejny strajk

Unijna komisarz Marianne Thyssen wzywa prezesa linii Ryanair do przestrzegania prawa pracy. Pracownicy tanich linii lotniczych kilkakrotnie strajkowali, domagając się poprawy warunków zatrudnienia. Na piątek zapowiadają kolejny strajk.

Wtorkowe spotkanie Marianne Thyssen z prezesem Ryanair, Michael'em O'Leary'm to pokłosie strajków załóg samolotów przewoźnika, którzy domagają się m.in. podwyżek i zmian w kontraktach.

- Przestrzeganie prawa UE nie jest czymś, co powinno być negocjowane przez pracowników, ani czymś, co mogłoby być realizowane w poszczególnych krajach w różny sposób. Jasno powiedziałam to dziś panu O'Leary'emu - oświadczyła po spotkaniu z szefem Ryanair unijna komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych.