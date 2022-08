Kończy się ważność bonów turystycznych. Niektóre z nich nadal nie zostały aktywowane

Jak podaje ZUS, do tej pory rodzice i opiekunowie aktywowali blisko 3,5 miliona bonów. "Kwota zrealizowanych płatności bonem sięga 2,4 mld zł. Jednak wciąż ok. 750 tys. bonów pozostaje nieaktywnych, a część aktywowanych nie została w pełni zrealizowana" – zwraca uwagę ZUS. Przekazano, że do wykorzystania w programie jest łącznie wciąż ponad miliard złotych".