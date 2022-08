Niedoceniane atrakcje blisko Polski. Odkryj niezwykły zakątek u naszych sąsiadów

Letohrad. Nostalgiczny powrót do minionych epok w Muzeum Rzemiosła

A gdyby mocnych wrażeń było jeszcze za mało, można udać się do Muzeum Rzemiosła w Letohradzie. Jego powierzchnia wynosi ok. 1650 m kw., co czyni go największym tego typu obiektem w Czechach. Składa się z ok. 50 ekspozycji poświęconych rozmaitym zakładom rzemieślniczym z wyposażeniem z lat 1840 – 1930.