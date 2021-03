Konferencja premiera. Czeka nas twardy lockdown na Wielkanoc?

Konferencja premiera ma się odbyć w czwartek, 25 marca o godz. 11:00. Jest to wyjątkowo wyczekiwane wystąpienie, ponieważ dotyczyć będzie ważnego dla Polaków czasu - Wielkanocy.

Konferencja premiera - obostrzenia na Wielkanoc

Według mediów, pewne jest zaostrzenie obostrzeń, a nawet możemy spodziewać się wprowadzania tzw. twardego lockdownu. Rząd rozważał m.in. zmniejszenie liczby osób w sklepach czy kościołach, zamknięcie marketów budowlanych i sklepów RTV/AGD, przemieszczanie się jedynie w gronie osób bliskich (rodziny). To najbardziej prawdopodobne obostrzenia, których możemy spodziewać się od poniedziałku.

Konferencja premiera - obostrzenia od poniedziałku

- Popatrzmy na to, co dzieje się u naszych sąsiadów. W Niemczech również w samochodach prywatnych konieczne jest zakładanie maseczek, godzina policyjna w wielu krajach UE. Z taką trzecią falą właśnie się dzisiaj mierzymy i właśnie dlatego my także jutro rano zaprezentujemy dodatkowe obostrzenia, które są konieczne, żeby z jednej strony wypłaszczyć, a z drugiej strony przydusić tę trzecią falę - powiedział w środę, 24 marca premier.