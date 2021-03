Niemcy. Nie ma zmiłuj - twardy lockdown na Wielkanoc

Lockdown w Niemczech trwa od połowy grudnia. Na poluzowanie ograniczeń zdecydowano się na początku marca, ale od tego czasu liczba zakażeń zaczęła ponownie rosnąć. W poniedziałek 22 marca, zwołano szczyt, który trwał kilkanaście godzin. We wtorek nad ranem zostały ogłoszone ustalenia.

Twardy lockdown w Niemczech

Lockdown u naszych sąsiadów potrwa do 18 kwietnia, ale na święta wielkanocne w szykuje się twarda blokada kraju. Aby zwalczyć trzecią falę pandemii koronawirusa, życie publiczne, gospodarcze i prywatne w tym kraju ma zostać zamknięte na pięć dni, jak nigdy dotąd od początku pandemii koronawirusa.

Dlaczego pięć dni? Oprócz świąt wielkanocnych Wielki Czwartek i Wielka Sobota mają być zdefiniowane jako "dni odpoczynku z zakazem gromadzenia się". Dlatego, jeśli to możliwe, nie należy odprawiać nabożeństw wielkanocnych z bezpośrednim udziałem wiernych, a spotkania religijne powinny odbywać się jedynie wirtualnie. Rządy federalne i stanowe zwrócą się do wspólnot religijnych z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie.

Niemcy - ważne zasady dla wracających do kraju

Osób, które obecnie przebywają za granicą, a do kraju będą wracać właśnie w okresie świąt, dotyczyć będzie obowiązek poddania się badaniom na obecność koronawirusa przed lotem powrotnym. Ma to być warunkiem wjazdu do Niemiec.