Koronawirus. Francja wprowadza darmowe testy dla podróżnych

Testy PCR na obecność koronawirusa będą darmowe dla turystów, którzy latem wybiorą się do Francji. Zdaniem lokalnego rządu to sposób na ożywienie aktywności turystycznej w kraju, który chciałby pozostać jednym z wiodących kierunków na wakacje 2021. Czy taki pomysł mógłby sprawdzić się w Polsce? - Myślę, że jest to dobry pomysł w czasach epidemii, po to aby myśleć o powrocie do normalności, o podróżowaniu, o zmianie miejsca pobytu na takie, w którym jest różna intensywność epidemii - mówiła w programie Newsroom WP prof. Joanna Zajkowska.

