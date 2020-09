Koronawirus. Sopot znalazł się w żółtej strefie

Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli tych nowych było w danym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys. mieszkańców, to do żółtej.